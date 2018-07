Un accordo per risanare il Lago di Varese

La sottoscrizione di un accordo per la salvaguardia e il risanamento del lago di Varese è alla base della strategia di Regione Lombardia per risolvere una delle maggiori criticità presenti sul territorio e per raggiungere “il buono stato ecologico entro il 2021”.

E’ questo il contenuto di una comunicazione alla Giunta presentata oggi dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, di concerto l’Assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

Nel recente incontro che si è tenuto tra Regione Lombardia e gli enti del territorio del lago di Varese e la provincia – si legge nella comunicazione – e’ stato concordato di avviare un percorso comune finalizzato alla salvaguardia e al risanamento del lago di Varese, attraverso l’individuazione di un percorso che si concretizzi con la sottoscrizione di un accordo coordinato dall’Assessorato Ambiente e Clima di Regione Lombardia”.

L’obiettivo dell’intervento è il raggiungimento di un “buono stato” delle acque, nel rispetto delle norme, per consentire tra l’altro la balneazione e la tutela della biodiversità. In una recente riunione tecnica svolta nella sede di Regione Lombardia sono stati coinvolti anche i principali portatori di interessi istituzionali perchè l’accordo prevede l’attuazione di interventi che coinvolgono più settori.

“Il risanamento del lago di Varese – ha commentato l’assessore Cattaneo – è un impegno concreto che Regione Lombardia ha preso con il territorio ed è frutto di un lavoro costante avviato da alcuni mesi con gli enti interessati alla partita. Siamo convinti che da questo passaggio dipenda molto del futuro della nostra provincia a partire dal rilancio turistico ed economico di una zona con un grande potenziale di attrattività“.

Sono in corso di valutazione la definizione del perimetro di competenza dell’accordo, l’identificazione dei diversi soggetti coinvolti e da coinvolgere e la tipologia di strumento di programmazione negoziata più adatta allo scopo.