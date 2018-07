Un aperitivo “black and white” a Villa Panza

Ancora una volta il FAI giovani propone un evento unico all’insegna dell’arte e del divertimento in un quadro capace di unire il buon stare insieme e un ricco aperitivo in una cornice del fascino indiscusso.

La serata sarà un’ottima occasione per visitare, accompagnati dai narratori del Gruppo, l’interessante mostra e prima retrospettiva completa dedicata all’artista californiano ma newyorkese di adozione Barry X Ball che con “The End of History” instaura un costante dialogo tra storia e contemporaneità, segno distintivo del luogo in cui è ospitata.

Per godersi al meglio la serata seguirà la presentazione delle attività del gruppo giovani di Varese e l’aperitivo allestito in fronte al giardino all’inglese della Villa, da cui i partecipanti potranno godere della vista del tramonto sulla città. L’appuntamento è per sabato 14 luglio 2018, alle ore 19.00 ed è richiesta obbligatoriamente la prenotazione tramite la pagina dedicata agli eventi della delegazione di Varese sul sito faiprenotazioni.it. (disponibilità fino a esaurimento posti). L’evento è a contributo a partire da 15,00€ per gli iscritti FAI e 20,00 € per i non iscritti; tale contributo comprende l’ingresso serale straordinario alla Villa e Collezione Panza, la visita della collezione permanente e della mostra temporanea “The End of History” e l’aperitivo nel parco comprensivo di un drink e del buffet.

In caso di brutto tempo il tutto si terrà comunque all’interno del magnifico ed elegante Salone Impero della Villa. Il dress code è “black and white”, in bianco e nero, ispirato all’opera manifesto della mostra. Durante la serata ci si può iscrivere al FAI con quota agevolata FAI giovani di 15€ per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni con possibilità di rinnovo alla stessa cifra.

Lo svolgersi dell’evento è possibile grazie al generoso contributo di Ypsomed srl Italia e per rimanere aggiornati su questa e su tutte le iniziative del Gruppo FAI giovani Varese potete seguite la pagina facebook FAI giovani Varese (@faigiovaniVA) oppure la pagina instagram @faigiovanivarese.

Per qualsiasi ulteriore informazioni si può scrivere a: varese@faigiovani.fondoambiente.it

RIASSUMENDO

• Black and White Summer Cocktail – Villa e Collezione Panza (Piazza Litta, 1)

• 14.07.2018 – Ore 19.00

• Prenotazione obbligatoria su faiprenotazioni.it

• Contributo a partire da 15,00€ per gli iscritti FAI e 20,00 € per i non iscritti.