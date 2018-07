Un campetto di basket tutto nuovo per villa Augusta

E’ oggetto in questi giorni di “lavori in corso” il campetto di basket di villa Augusta a Giubiano, campetto molto frequentato dai ragazzi e oggetto di risistemazione da parte del Comune, soprattutto del campo in cemento.

Quello che sta avvenendo a Giubiano fa parte di una serie di lavori di manutenzione effettuati dall’assessorato allo sport in alcuni campi periferici.

Oltre a quello di Giubiano infatti, sono previsti lavori analoghi a San Fermo e Bobbiate