Un compleanno più che centenario per la Cooperativa di consumo

La Cooperativa di consumo Santo Stefano celebrerà sabato 28 e domenica 29 luglio il 110° anno dalla sua fondazione, avvenuta nel lontano 1908.

La Cooperativa Santo Stefano è nata da un’idea di 42 abitati di Oggiona, che nel 1908 decisero di fondare questa associazione per aiutare i loro concittadini più poveri. Inizialmente il circolo aveva l’obiettivo di riunire le famiglie in modo da comprare generi alimentari a prezzi più bassi. Nel corso degli anni sono cambiate molte cose, ma la Cooperativa non ha mai smesso di lavorare con impegno e altruismo, neanche negli anni bui del Fascismo e delle Guerre mondiali.

«Oggi la nostra associazione può contare su ben 220 soci tesserati, molti dei quali sono giovani», ha spiegato Ignazio Iaccarino, responsabile della Cooperativa Santo Stefano: «Questo per noi è molto importante, soprattutto durante questo periodo in cui numerose cooperative sono costrette a chiudere».

L’associazione è molto attiva sul territorio, con numerosi progetti dedicati alle fasce più deboli della popolazione di Oggiona. Una delle iniziative più importanti promosse dalla Cooperativa è stata l’apertura di un centro riservato ai bambini disabili della cittadina. Sono diversi anche i progetti al di fuori del territorio di Oggiona. Tra questi si possono ricordare il contributo per la ricostruzione di Amatrice e l’acquisto di dieci caldaie per i cittadini terremotati di Norcia.

L’impegno del circolo di Oggiona con Santo Stefano è stato premiato diverse volte: l’associazione nel 2017 ha ottenuto la terza posizione al concorso per i Circoli Cooperativi indetto da Legacoop sia a livello provinciale che a livello regionale.

La festa di compleanno comincerà sabato alle 19,00 con una cena rallegrata dalla musica live dei “Soul_Track” e dei “Free un’Plugged” presso il ristorante della sede del Circolo di Santo Stefano in via Calderara 1. L’evento continuerà anche domenica 29 con la Messa delle 11,00 in memoria dei soci defunti della Cooperativa Santo Stefano. Subito dopo la celebrazione ci sarà un pranzo di gala organizzato dalla Taverna dei Lupi sempre nella sede dell’associazione. Per i soci il pranzo sarà offerto dalla Cooperativa, mentre gli amici e i parenti disporranno di uno sconto del 50% sul conto.

La manifestazione si svolgerà con la collaborazione di “La Taverna dei Lupi” e con il patrocinio di Legacoop e del Comune di Oggiona con Santo Stefano.