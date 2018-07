Un concerto per l’Africa

Giovedì 12 luglio l’associazione Cuamm di Varese, medici con l’Africa organizza un concerto allo scopo di raccogliere fondi per il progetto “1000 giorni: prima le mamme e i bambini”.

L’obiettivo è quello di garantire cure gratuite dalla gravidanza fino ai due anni di vita dei bambini, al fine di diminuire la mortalità in gravidanza e durante il parto nelle donne e per malnutrizione infantile.

Sul palco dei Giardini Estensi di Varese il gruppo musicale “Jama Trio” . Inizio concerto ore 21, ingresso 10 euro.