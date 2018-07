Un concerto di musica classica all’Eremo di Santa Caterina

Un concerto sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi del Lago Maggiore. Questo è quello che propone il festival del lago Cromatico venerdì 20 luglio alle 21,15 all’Eremo di Santa Caterina a Leggiuno.

Adalberto Ferrari, Andrea Ferrari e Rocco Carbonara della Ariosto Ensemble terranno un concerto completamente dedicato a Mozart e ai suoi contemporanei. L’ingresso costa 15 Euro ed è necessaria la prenotazione.

Il programma proposto è frutto di una ricerca approfondita portata avanti dall’Ensemble sia per quanto riguarda le modalità interpretative sia per gli aspetti tecnico strumentali del corno di bassetto, strumento a cui Mozart dedicò considerevoli attenzioni nel suo lavoro. Da sottolineare è sicuramente la particolarità della formazione strumentale che grazie alla timbrica e alle caratteristiche sonore dei tre corni di bassetto rende unico il risultato musicale e soprattutto ricrea nell’immaginario dell’ascoltatore l’ambiente in cui queste musiche vennero composte ed eseguite.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Musica Libera e rientra nel cartellone della quarta edizione del Festival Il Lago Cromatico. Questo evento in particolare è segnalato anche nella programmazione del Semestre Austriaco del JRC. Il concerto è reso possibile grazie al patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Fondazione Comunitaria del Varesotto, della Camera di Commercio di Varese, della Navigazione del Lago Maggiore e altri partner importanti.

Per partecipare al concerto è necessaria prenotazione fino ad esaurimento posti (email: info@illagocromatico.com – tel: 348 6949499).