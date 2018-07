“Un eroe borghese” in biblioteca

Torna l’appuntamento con il cineforum in biblioteca a Gemonio (all’interno del complesso del palazzo municipale in via Rocco Cellina). Venerdì 6 luglio, a partire dalle 21, sarà proiettata la pellicola “Un eroe borghese” diretto da Michele Placido, con Fabrizio Bentivoglio nel ruolo del protagonista.

Il film, girato nel 1995 e ispirato al romanzo di Corrado Stajano, narra la storia di Giorgio Ambrosoli, avvocato milanese assassinato nel 1979 (il mandante fu Michele Sindona) a causa della sua attività di liquidatore della Banca Privata Italiana.

La serata sarà a ingresso gratuito ed è organizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Commissione Cultura, Biblioteca Civica, Museo Bodini e Pro Loco.