Un gazebo di Fratelli d’Italia contro il degrado in via Miani

Come a tutti noto, sempre più spesso l’area del parcheggio di via Miani (zona Provvidenza) e tutta la zona circostante, fino a piazza Garibaldi, per alcune genti è diventata un bivacco presso cui gozzovigliare ed imbrattare i muri degli edifici con le proprie deiezioni corporali, costringendo i nostri concittadini, in particolar modo anziani, donne e bambini, ad evitare il passaggio

È evidente che questa spiacevole circostanza deve assolutamente finire e noi ragazzi di Fratelli d’Italia, comunque consapevoli degli sforzi fatti dall’Amministrazione per questo risolvere specifico problema, abbiamo deciso di scendere direttamente nelle strade ed ascoltare i cittadini.

A tal fine, saremo presenti con un nostro gazebo giovedì 19 luglio, a partire dalle ore 20, davanti al parcheggio, per far sentire la vostra voce e far sì che la serenità torni a segnare le ore serali.

In tale occasione, presenzierà anche il Consigliere comunale Mariangela Buttiglieri, a disposizione per raccogliere le rimostranze dei residenti.

Invitiamo quindi i residenti, e chiunque ne abbia interesse, a firmare la richiesta di attenzione che predisporremo e che ci impegniamo a lasciare sulla scrivania del Sindaco ed inviare anche al Comandante dei Vigili Urbani ed al primo dirigente del Commissariato.