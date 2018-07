Un insetto lo punge nell’orecchio: 57enne soccorso in shock anafilattico

Ha rischiato davvero grosso un uomo di 57 anni che oggi pomeriggio, mentre lavorava, è stato punto al padiglione auricolare da un insetto.

E’ successo poco dopo le 15.30 a Busto Arsizio, in un’azienda di via San Michele.

L’uomo, subito dopo la puntura si è sentito male, e quando i soccorritori sono arrivati, aveva già i sintomi dello shock anafilattico, tanto che dopo le prime cure d’emergenza sul posto è stato ricoverato in codice rosso al Pronto soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio.

Il rapido intervento del 118 (che ha inviato sul posto due ambulanze) e le cure dei medici in ospedale hanno salvato il 57enne, che adesso si trova in condizioni non preoccupanti.