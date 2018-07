Un museo chiamato città: alla scoperta del centro con El Modernista

Un “laboratorio viaggiante” nel centro di Varese, per scoprire meglio la propria città, e farla scoprire ai turisti: è l’obiettivo dell’associazione El modernista, che ha organizzato una serie di “passeggiate per i rioni” di Varese per accompagnare varesini e turisti alla scoperta di storie, architetture e luoghi del quotidiano varesino.

L’itinerario di ogni laboratorio è riportato su una mappa cartacea e tascabile che viene regalata a ciascun partecipante: al termine di ogni percorso, una grande mappa viene poi esposta in un punto del quartiere affinché i cittadini possano arricchirla segnalando i propri luoghi significativi.

L’appuntamento di questi giorni poi, è ancora più intrigante, perchè il Laboratorio Viaggiante è in Varese Centro.

Una prima edizione si è svolta sabato 14: ma per chi se l’è persa, c’è una replica nella giornata di giovedì 19. Il ritrovo, per chi lo desidera, è alle 18.30 a Palazzo Estense, in Via Sacco 5, per due ore di passeggiata alla scoperta di Varese Centro, di racconti e volti lungo il percorso.

Il prossimo appuntamento sarà poi il 5 agosto, con punto di partenza Piazzale Trento, alla scoperta di Biumo inferiore.

Altre informazioni sulla guida “Tempo d’estate nei quartieri”