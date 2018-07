Un piatto di polenta dagli Alpini e la finale dei Mondiali

Ecco gli eventi del fine settimana in provincia:

METEO – Sabato Ancora soleggiato con qualche passaggio nuvoloso. Leggera foschia. Isolati temporali serali, perlopiù su Alpi e Prealpi. Temperature massime in lieve rialzo, un poco afoso. Domenica abbastanza soleggiato. Poche nuvole al mattino ma via via sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio con possibilità di temporali fino in serata, più probabili su Piemonte, Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Caldo afoso sulla pianura – Meteo

Varese – La finale dei mondiali si guarda all’ippodromo. Per domenica organizzata una visione collettiva di Croazia – Francia: tre i maxischermi a disposizione – Tutto il programma

Varese – Sabato “Quel museo chiamato città – Laboratorio Viaggiante in Varese Centro” alle ore 17.00, ritrovo a Palazzo Estense (via Sacco, 5). Due ore di passeggiata alla scoperta di Varese Centro, racconti e volti lungo il percorso

Quel Museo Chiamato Città (QMCC) è un ampio progetto che si propone di far percepire la città come un ricco archivio di luoghi notevoli, un museo a cielo aperto sempre accessibile e gratuito. Per l’estate 2018 El Modernista insieme a VA’rese propongono un’agenda di “Laboratori Viaggianti” nei quartieri della città di Varese alla scoperta della straordinarietà dissimulata dagli scenari del quotidiano. Nel corso delle visite si incontreranno ospiti narranti particolarità e curiosità dei luoghi. La condivisione di vissuti sarà il veicolo di questa scoperta. Partecipazione gratuita

Varese – Sabato “Black and White, summer cocktail” a Villa e Collezione Panza con visita guidata alla mostra “The end of history” dell’artista Barry X Ball e aperitivo nel parco di Villa Panza. Prenotazione obbligatoria tramite faiprenotazioni.it

Varese – Sabato “Rassegna cinematografica Esterno Notte” con Made in Italy, domenica “C’est la vie – Prendila come viene”, ore 21.30, Tensostruttura dei Giardini Estensi.

Varese – Domenica anteprima “Varese Gospel Festival 2018” con “Messa Gospel” alle ore 11.00 al Sacro Monte di Varese (Santuario). www.varesegospel.it.

Varese – Domenica “Uscite Narranti Estate 2018, ore 15.00, ritrovo Parcheggio Cimitero della Rasa. Il Mulino Sesnivi della Rasa alle pendici del S.Monte, facciamo un passo indietro nel tempo. L’acqua scendeva copiosa dal Rio Sesnivi e alimentava il mulino. Il “grotto” era meta di scampagnate estive con tanta allegria. Un angolo incantevole del Parco Campo dei Fiori. www.officinambiente.org

Varese – Domenica ore 18, “Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari”. Nell’ambito del Progetto Iceberg, Storie sotto il pelo dell’acqua,

ore 18.00. Partenza dalla statua della natività (via Bianchi – Santa Maria Del Monte)

Un viaggio nella Santa Maria Del Monte che non avete ai visto. ww.trasacroesacromonte.it

Varese – Domenica “Red & Noir Trio”, dalle ore 19.30 al Tennis Bar di Villa Toeplitz (Via G.B. Vico, 43), Maddalena Antona, voce – Riccardo Bianco, sax – Alessio Isgrò, chitarra, Musica jazz. www.facebook.com/groups/67jazzclub.info

Varese – Torna la Luna ad illuminare il cielo d’estate con “Lune Svelate”, opera di Luca Missoni al Battistero di Velate, seicentesca chiesetta ai piedi del Sacro Monte di Varese trasformata per l’occasione in una notte buia. Un viaggio di conoscenza, tra realtà e rappresentazione, attraverso luce, colore e oscurità, offerto nel borgo più antico della cittadina prealpina dal 14 luglio fino al 12 agosto, in perfetta coincidenza con la Luna nuova di metà luglio e per tutta la durata di un ciclo lunare. – Tutto il programma

Capolago – E’ tutto pronto per la festa degli Alpini di Capolago che venerdì 13 luglio, alle 19, apre i battenti. Una tradizione che si rinnova da più di trent’anni e che torna al prato di via del Porticciolo per dieci giorni – Tutto il programma

Schiranna – Festa della Schiranna, donne protagoniste. Due appuntamenti per parlare di nuovi mezzi di comunicazione e diritti, sabato 14 e domenica 15 luglio – Tutto il programma

Isolino Virginia – L’Isolino Virginia e i suoi gioielli da costruire. Il “Laboratorio di Gioielli preistorici e talismani” è per domenica 15 luglio alle 15.30 all’Isolino, seguito da visita guidata al sito Unesco – Tutto il programma

Albizzate – Ad Albizzate è di nuovo tempo di festa: torna Owl Night Festival, il 13-14-15 luglio all’interno della cornice del parco La Fornace di via 25 aprile ad Albizzate. A muovere l’organizzazione è l’Associazione Mega, il Movimento espressivo giovanile albizzatese che negli scorsi anni ha dato vita ad Albizzate Valley Festival. In programma tre sere di concerti con, tra gli ospiti, Mostro, Maria Antonietta, Giorgieness, Giancane e non solo – Tutto il programma

Morazzone – Un lungo fine settimana di eventi per la “Terza di luglio”. Da venerdì 13 a domenica 15 tanti appuntamenti tra sport, cultura, musica e gastronomia per la tradizionale festa che viene organizzata nel terzo weekend di luglio – Tutto il programma

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno la sera di sabato 14 luglio andrà in scena “A cena con i cuochi della storia”, una cena esclusiva nella corte d’onore in collaborazione con Slow Food, con visita guidata ai saloni affrescati (su prenotazione, fino a esaurimento posti – tel. 03320624136; faibozzolo@fondoambiente.it), che proporrà un menu di eccezione. È fortemente consigliata la prenotazione. – Tutto il programma

Azzio – Domenica 15 luglio alle ore 19.00, presso il parco della Pro Loco di Azzio, si terranno i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della fondazione – Tutto il programma

Cunardo – Cunardo si trasformerà nell’ombelico del mondo con due weekend di danze, musiche, colori, tradizioni e amicizia. Dal 13 al 22 luglio torna il Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo folk di Cunardo “I Tencitt”.- Tutto il programma

Bedero Valcuvia – Sabato 14 e domenica 15 luglio, si svolgerà l’annuale festa degli alpini del gruppo di Bedero-Masciago, che vanta una lunga tradizione: due giorni di aria pulita, di nobili sentimenti, di fratellanza, di amicizia, di responsabilità e di ricordo degli alpini “andati avanti” – Tutto il programma

Mercallo – La Biblioteca di Mercallo porta l’arte nel cuore del paese. Per tutta la giornata di domenica 15 luglio, in via Prandoni a Mecallo, è in programma Artisti in Piazza – Tutto il programma

Angera – Torna Corto Maggiore e “unisce” Angera e Arona. Doppio appuntamento per la rassegna nata all’ombra della Rocca. Si parte domenica 15 luglio con la programmazione in proiezione nella piazzetta della ex Sama di Angera – Tutto il programma

Sesto Calende – Lentate in festa. Torna, come ogni anno, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sestese: “I tri dì in cumpagnia” organizzati dall’associazione Club 73. La festa della frazione di Lentate è in programma questo fine settimana, da sabato 14 a lunedì 16 luglio. – Tutto il programma

Sesto Calende – Il pontile pubblico di Sesto Calende diventerà tra sabato 14 e domenica 15 luglio il campo di gara per una competizione molto particolare.

Si tratta dello “splash dogs”: una disciplina nata negli Stati Uniti, ma riconosciuta anche in Italia come vero e proprio sport acquatico – Tutto il programma

Brusimpiano – Fine settimana all’insegna dello street food. Da venerdì 13 a domenica 15 luglio tante occasioni per gustare cibo da strada di qualità e birre artigianali, con musica e giochi per i più piccoli. Domenica sera fuochi d’artificio – Tutto il programma

Viggiù – Ancora un fine settimana di iniziative per la festa patronale di Santo Stefano, a Viggiù – Tutto il programma

Bisuschio – Un fine settimana di festa con il gruppo delle Penne nere di Bisuschio, che sabato 14 e domenica 15 luglio propongono la tradizionale Festa alpina. La festa si terrà al Campo sportivo comunale. – Tutto il programma

Vedano Olona – Tutto pronto a Vedano Olona per l’edizione 2018 della Notte degli artisti, la festa d’estate che sabato 14 luglio a partire dalle 20 riempirà il paese di musica, spettacoli, proposte gastronomiche e tante altre occasioni di divertimento. – Tutto il programma

Induno Olona – Torna a Induno Olona, come ogni secondo sabato del mese, il Mercato della Terra del Piambello, ma questa volta in edizione estiva, con orario serale e in una diversa collocazione – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Fine settimana ricco di eventi a Lavena Ponte Tresa, dove si conclude la 25esima edizione della Festa italo -svizzera. Fino a domenica 15 luglio nell’area feste di Lavena (allo Stretto) musica, ballo e stand gatronomico. Sabato anche il grandioso spettacolo piromusicale – Tutto il programma

Lugano – Sabato 14 luglio ultima serata della 40esima edizione di Estival Jazz. Sul palco di Lugano il coinvolgente carosello musicale di Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, che porteranno in Piazza della Riforma un tripudio festoso di ritmi e melodie nel segno del più schietto repertorio partenopeo. – Tutto il programma

Gallarate – Una settimana e un fine settimana pieno di eventi per celebrare la Madonna del Carmelo e la festa della Contrada del Brodo, riscoperta esattamente 70 anni fa con il “Palio di Gallarate”. Ci sarà la tradizionale distribuzione del brodo caldo – Tutto il programma

Somma Lombardo – Sarà una serata all’insegna del volontariato e della musica bandistica. Il concerto AVIS si terrà venerdì 13 luglio alle 21,00 presso la Fondazione Casolo in Largo Risorgimento a Somma Lombardo. L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 15 luglio dalle ore 20.00, Latinfiexpo inaugura la settimana dedicata al Salvador alla presenza del Console Bernardo Menjivar, delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della provincia di Varese – Tutto il programma

Gorla Maggiore – Distillati sonori accende il weekend della Valle. Un nuovo gruppo di giovani e tanti eventi sul palco dell’area feste per un weekend tra musica, yoga e tanta voglia di divertimento – Tutto il programma

In montagna con i bambini: 3 gite tra Devero e Val d’Ossola – L’itinerario