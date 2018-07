Un raduno Alfa d’epoca tra la Valganna, Luino e Laveno

Alfa Romeo in tour, dalla Valganna al Lago Maggiore: è quello che organizzato il club Amici Alfisti Biuke Varese per domenica 8 luglio 2018.

La gita – raduno, che si svolge tra il pomeriggio e la sera, non ha alcun costo d’iscrizione, ma solo il costo della cena, che è di 25 euro.

Il programma prevede il ritrovo in viale Ippodromo (davanti all’entrata principale Ippodromo) per le 17.30 e la partenza per le 18, con percorso in viale Ippodromo- viale Valganna- Induno Olona- Ganna-Ghirla-Cunardo-Grantola- Germignaga-Luino. A Luino giro turistico, percorrendo il lungo lago fino al rondò con via Veneto e via xxv Agosto.

Rimettendosi sul lungo lago direzione Laveno si passa per Germignaga- Portovaltravaglia- Castelveccana- Caldè per arrivare in Laveno in Piazza Europa e posizionare le autovetture nell’area riservata davanti alle partenze della navigazione del Lago Maggiore.

L’arrivo a Laveno è previsto per le 19,30 circa: le auto Alfa Romeo d’epoca (ammesse solo fino al modello 164) si posizioneranno poi in piazzale Europa, di fronte all’attracco traghetti. La cena è prevista per le 20 presso il ristorante Piccolo Moro.