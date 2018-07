Un Sorriso di Stelle per “l’angelo” Bottinelli

Sarà dedicata a Carlo Bottinelli, storico e attivissimo presidente di Uniascom recentemente scomparso, la terza edizione di “Sorriso di Stelle” l’evento benefico organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia – Uniascom provincia di Varese insieme all’Associazione Provinciale Ristoratori, Associazione provinciale Cuochi Varesini (APCV), Club di prodotto Food & Wellness e Ristoranti della Salute.

Un evento che permetterà ai suoi ospiti di immergersi nell’atmosfera suggestiva di Ville Ponti e di scoprire i sapori dei prodotti tipici varesini, ma anche un evento di beneficenza, i cui contributi raccolti durante la serata andranno ad aiutare un progetto sull’autismo ideato da Kiwanis International che ha già avuto riconoscimenti internazionali.

L’annuncio è stato fatto durante la presentazione della serata, che si svolgerà il 17 luglio, avvenuta proprio nella villa Andrea di Ville Ponti: «Un uomo straordinario, anche nella sua discrezione nel fare il bene – Ricorda Sergio Bellani direttore di Uniascom – Per anni, per esempio è stato è stato presidente di un asilo infantile nella zona di Biumo da volontario, con spirito di servizio, e con l’entusiasmo di chi lo vuole fare al meglio. Ma non lo ha mai “messo in piazza”».

per una persona cosi solare, niente di meglio di una serata all’insegna dei sapori e del divertimento, che si preannuncia piena di stelle indipendentemente dal meteo: tra sfilate e carrozze, risotti e “svizzere” i motivi per partecipare sono tanti, e sono stati illustrati durante la presentazione.

LA DIRETTA VIDEO DELLA PRESENTAZIONE

PROTAGONISTI CULINARI: LA “SVIZZERA” E IL DOLCE DI SAN TITO

Come negli altri anni, protagoniste saranno le isole di gusto che proporranno diverse specialità, spesso a “chilometro zero”. Insieme ai risotti, che saranno realizzati come da tradizione dai maestri di cucina varesini – insieme, quest’anno, ai ragazzi del CFP di Varese, che realizzeranno, in memoria del maestro novarese Daniele Preda, anche lui da poco scomparso e protagonista dell’edizione scorsa di Sorriso di Stelle, una “Paniscia”, ricetta tipica novarese – ci sarà per esempio l’isola vegetariana e vegana, guidata da Girolamo Elisir. Ma non mancherà una intera isola di carne, con i macellai varesini guidati da Gianfranco Piran, che quest’anno farà riscoprire un grande classico, negli ultimi anni “distorto” all’americana: la “svizzera”.

Non mancheranno inoltre le isole della birra, che quest’anno raddoppiano: insieme ai ragazzi di Unibirra ci sarà infatti quest’anno, in un’isola a parte, anche il team del Donegal Pub.

Primo anno invece per i Panificatori della provincia di Varese, che presenteranno ricette particolari come il pane alla curcuma o il pane del viandante, mentre nell’isola dei dolci, oltre al gelato di capra, una curiosa novità: il dolce di san Tito, legato alla festa di Casorate Sempione che si organizza una volta ogni dieci anni.