Un tavolo per discutere lo “sfratto” dei sinti

Una lettera indirizzata al Prefetto firmata da molte associazioni per invitare a cercare una soluzione alternativa allo sgombero dei sinti a Gallarate (qui tutta la vicenda). L’hanno inviata sabato con la speranza che si arrivi ad una soluzione alternativa a quella “estrema” che metterebbe in difficoltà 26 famiglie. Ecco la lettera:

Una Illustrissimo Signor Prefetto,

scriviamo perché siamo preoccupati per le azioni intraprese dall’Amministrazione comunale di Gallarate nell’aprile scorso attraverso ordinanze dirigenziali dell’Ufficio Urbanistica e per le dichiarazioni successivamente rese alla stampa locale dal Sindaco Andrea Cassani sulla situazione abitativa delle ventisei famiglie appartenenti alla minoranza linguistica sinta e abitanti nell’area comunale di via Lazzareto n. 50, istituita nel 2007 dalla stessa Amministrazione comunale.

La situazione preoccupa perché sembra che, basandosi sui contenuti delle citate ordinanze, da parte della Amministrazione Comunale vi sia la volontà di allontanare intere famiglie, alcune delle quali in stato di indigenza, dal territorio di Gallarate, ponendo, in maniera strumentale, tale azione come una questione urbanistica. Il fatto che ad oggi il Settore dei Servizi Sociali del Comune di Gallarate non abbia incontrato le famiglie in stato di indigenza e quindi incapaci di trovare una soluzione abitativa in modo autonomo, sembra confermare una volontà di allontanamento di circa ottanta cittadine e cittadini italiani, tra cui molti minori.

Attualmente, riguardo alle Ordinanze emesse dall’Ufficio Tecnico del Comune di Gallarate, le famiglie residenti nell’area comunale di via Lazzaretto 50 stanno presentando Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

La situazione preoccupa perché molte delle famiglie coinvolte, con minori, non sono in grado di poter trovare soluzioni abitative alternative, tanto meno nei tempi ristrettissimi a cui si riferiscono le dichiarazioni del Signor Sindaco, e sta diventando di giorno in giorno sempre più tesa anche per il susseguirsi delle esternazioni pubbliche di esponenti politici della maggioranza consiliare.

Per queste ragioni con la presente lettera chiediamo l’istituzione di un Tavolo di mediazione, presso la Prefettura da Lei rappresentata, che affronti immediatamente la questione illustrata e che si attivi per affrontare più in generale l’emergenza abitativa derivante degli sfratti che colpisce circa 230 altre famiglie gallaratesi.

Si propone che al tavolo di mediazione possano partecipare rappresentanti delle famiglie residenti nell’area di via Lazzaretto, una rappresentanza delle sottoscritte associazioni e un rappresentante dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, punto di contatto per l’attuazione della Strategia nazionale rom e sinta, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo che proponiamo è quello di affrontare la questione abitativa vissuta dalle famiglie composte da persone appartenenti alla minoranza linguistica sinta e residenti a Gallarate in via Lazzareto n. 50 all’interno del quadro legislativo vigente e in ossequio a quanto previsto dalla “Strategia Nazionale d’Inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti – attuazione della Comunicazione Commissione europea n. 171/2011”, approvata dal Governo italiano e in vigore fino al 2020.

Carlo Berini

Associazione Sucar Drom

Dijana Pavlovic

Associazione Upre Roma

Comunità sinta di Gallarate

ACLI coordinamento Zona Gallarate

ACLI Provinciali Varese

AISLO: associazione Italiana Incontri e studi sullo sviluppo locale

ANPI Gallarate

ARCI Cuac Gallarate

Associazione Assistenza Carcerati e Famiglie

Associazione per la pace – gruppo di Milano

Azione Cattolica Gallarate

Caritas Comunità S. Cristoforo – Gallarate

CISL dei Laghi (Varese Como)

CGIL Varese

Cittadini d’Europa gruppo di Arese

Forum del terzo settore di Gallarate

Gruppo Scout AGESCI Gallarate 1

I Colori Del Mondo ONLUS Varese.

Movimento Federalista Europeo sezione di Gallarate

Volontari ACLI AVAL presso via Lazzaretto 50