Un varesino è campione di Toscana under 23

La Toscana è una delle regioni d’Italia più affezionate e legate al mondo del ciclismo ed è da sempre un territorio capace di regalare talenti al pedale azzurro. Anche per questo motivo fa scalpore che il titolo regionale Under 23 – la categoria più importante al di sotto del professionismo – sia finito tra le mani di un corridore proveniente da… Varese.

Nicholas Rinaldi, 21 anni, è infatti originario di Besano ma gareggia nella massima serie giovanile per una formazione che ha proprio in Toscana – nell’aretino – la propria base: il Team Cervelo diretto da Francesco Ghiaré e Andrea Bardelli. Il giovane varesino era tra i più attesi al via del 9° Trofeo Città di Malmantile (in provincia di Firenze) valido appunto come campionato regionale, e non ha tradito le aspettative.

La gara si è risolta nel finale quando in testa si è formato un gruppo di 15 corridori, dopo un’azione iniziata da Cacciotti e Biondi. A 11 chilometri dalla fine il drappello ha annullato l’ultimo attacco (di Pietrini) e così il titolo si è disputato sulla salita del castello di Montelupo. Tra scatti e contrattacchi Rinaldi è rimasto in testa con altri tre avversari e li ha battuti in volata ristretta sul traguardo di Malmantile, con il grande favorito Scaroni rimasto in coda al quartetto per un problema tecnico. Sul podio sono dunque saliti il fiorentino Pugi (che corre proprio per la squadra di Malmantile) e Giuseppe Pirrè La Terra della Mastromarco, la formazione che ha lanciato Nibali (e che ora è sostenuta proprio dallo “Squalo”). Una bella soddisfazione per il corridore varesino che aveva anche preso parte al recente campionato italiano di categoria a Taino (vinto dall’azzurro Affini), nel quale però non aveva trovato gloria.