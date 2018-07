Un varesino protagonista nella trentesima edizione della Ghemme – Alagna

Alla 30esima edizione della Ghemme – Alagna, gara ciclistica organizzata dalla Asd Novara che pedala e valvole come quinta prova del campionato provinciale 1^ Serie Novara / VCO si è distinto un varesino.

Si tratta di Alessandro Locatelli, della Asd Newsciclismo.com, primo nella sua categoria (Veterani 2) e nono assoluto.

Sui 72 chilometri di percorso di una delle gare in linea più prestigiose del Comitato ACSI di Novara, conosciuta in tutto il Nord Italia, al via oltre 200 cicloamatori. Primo assoluto è arrivato Federico Vilella della Asd Velo Cadorago (primo nelle categorie Debuttante, Junior, senior 1 e Senior 2), seguito da Maurizio Anzalone e Alain Seletto, quest’ultimo vincitore della categoria Veterani 1.