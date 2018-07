Una Luna in battistero: è unica e suggestiva l’opera realizzata da Luca Missoni per il battistero di Velate.

L’artista e membro della nota famiglia creativa ha realizzato per il luogo un’opera site specific, irriproducibile altrove: la presentazione ad ospiti e autorità è stata nella serata di venerdì 13, l’inaugurazione al pubblico sabato 14 alle 10.

«Ho pensato questo allestimento per questo luogo suggestivo davvero suggestivo, che mi ha permesso di riproporre in modo unico la mia ricerca sulla forma e sull’immagine della luna» ha spiegato Luca Missoni.

«Sono particolarmente grata che Luca Missoni abbia scelto il Battistero di Velate per una installazione studiata appositamente per questo spazio – ha risposto la curatrice del battistero Carla Tocchetti – L’artista ha scelto di realizzare un’opera site-specific legandola perfettamente al contesto ambientale: l’opera valorizza il Battistero e ne è a sua volta valorizzata. Questa installazione è una esperienza irripetibile, altrove e in futuro: grazie all’Artista per averci donato questa opportunità».

Tra gli ospiti dell’inaugurazione anche il sindaco Davide Galimberti, il vicesindaco Daniele Zanzi e il decano della parrocchiale don Mauro Barlassina. La presentazione si è poi conclusa nella vicina Villa Clerici, aperta per l’occasione per uno splendido aperitivo di vernissage.

APERTURA NOTTURNA DELLA MOSTRA SEGUENDO I RITMI DELLA LUNA

L’opera, nata da una collaborazione con Carla Tocchetti, sarà visitabile dal 14 luglio fino al 12 agosto, in perfetta coincidenza con la Luna nuova di metà luglio e per tutta la durata di un ciclo lunare.

E seguendo il ciclo della luna, è prevista anche un’apertura speciale notturna del Battistero di Velate il 27 luglio dalle 21 alle 24, in occasione di due fenomeni astronomici in concomitanza: un incontro ravvicinato tra la Luna piena e Marte, visibile a queste latitudini anche ad occhio nudo, e una lunga eclissi lunare totale in cui la Luna piena si tingerà di sfumature di rosso.