Un’altra “vecchia conoscenza” rinforza l’attacco dei Mastini

Dopo l’ingaggio del canadese Marco Franchini e la conferma degli esperti Sorrenti e Teruggia, l’attacco dei Mastini si arricchisce di un altro ritorno importante sotto la volta del PalAlbani: la società giallonera ha infatti riabbracciato Andrea Vanetti, 28enne prelevato dal Milano Rossoblu.

Vanetti (foto da MiTomorrow), attaccante di stecca destra, vanta anche esperienze nei tornei svizzeri (Lugano U20, Ceresio, Bellinzona, Chiasso…) e nelle ultime tre annate trascorse a Milano ha garantito un apporto decisamente buono a livello di punti (26, 31 e 23, rispettivamente). Ora il ritorno in giallonero nella squadra in cui Vanetti iniziò a giocare nel 1996: per lui un contratto annuale con opzione per quello successivo.

«Ho sempre saputo che un giorno sarei tornato a indossare questa maglia» spiega il nuovo acquisto, descritto come giocatore più votato all’assist che alla conclusione personale. «Oltre a Nando Ilic, devo quasi interamente la mia crescita professionale e tecnica alla mia esperienza in Svizzera, nazione nella quale l’hockey è un mondo a parte per strutture e organizzazione».

In vista del suo impegno con la maglia dei Mastini, Vanetti spiega: «Vincere non sarà facile: dovremo andare avanti passo dopo passo, cercando di arrivare più avanti possibile nelle varie competizioni. Io sono molto carico e stimolato al punto giusto». E non è escluso che l’attaccante possa ricongiungersi al PalAlbani con qualche altro giocatore proveniente da Milano: la decisione dei rossoblu di passare a disputare la Alps Hockey League potrebbe infatti liberare diversi uomini in grado di fare la differenza in IHL.