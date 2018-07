Un’estate da cani: i consigli per bagni e viaggi

Per la terza ed ultima video-pillola dedicata all’estate, ci trasferiamo in spiaggia! La nostra veterinaria Sara Caretti ci spiega qualche semplice accortezza quando viaggiamo o facciamo un tuffo in acqua con in nostri amici a quattro zampe:

Risciacquare bene il proprio cane appena usciti dal mare. Il sale rimasto sul pelo, quando leccato via, può dare diarrea o vomito Ripulire accuratamente la sabbia rimasta intrappolata tra le dita Anche quando si fa il bagno in piscina si deve risciacquare bene il pelo, per eliminare tutto il cloro residuo ed evitare il pericolo di dermatiti Scegliere per il viaggio le ore più fresche Fare soste frequenti per poter far sgranchire il cane e fargli fare i propri bisogni.

Buona estate a tutti, in sicurezza e serenità!