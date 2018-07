Un’estate da cani: prevenzione e parassiti

In questa seconda video-pillola, la nostra veterinaria ci dà alcuni semplici consigli sulla prevenzione per poter trascorrere un’estate serena e senza intoppi con i nostri amici a quattro zampe. Ecco i 5 punti da tener presenti:

1. Proteggiamo i nostri animali, con collarini, pastiglie o pipette spot-on da applicare con costanza, contro:

Filariosi, portata dalle zanzare Leishmaniosi, portata dei flebotomi Pulci e zecche



2. Non tutti gli antiparassitari per cani sono adatti ai gatti, possono anzi essere molto pericolosi

3. Attenzione al cibo avanzato nelle ciotole: le mosche potrebbero depositarvi le uova, come potrebbero posarsi su eventuali ferite e provocare infezioni

4. Dato il caldo i nostri cani sono particolarmente assetati, specie in passeggiata, e potrebbero bere da fonti infette come pozzanghere o acqua stagnante. Potrebbero essere fonti di parassiti intestinali, per questo è bene tenerli sverminati regolarmente.

5. E’ ancora stagione di spighe: i cosidetti “forasacchi” potrebbero introdursi nelle orecchie, nel naso o fra le dita dei nostri cani provocando fastidio, lesioni e infezioni. Basta spazzolarli per bene e controllare attentamente i punti sensibili.

Nella prossima puntata bagni e viaggi. Buona estate!