Un’interrogazione consigliare per il telo della caserma Garibaldi

Il telo che copre la facciata della Caserma Garibaldi è arrivato anche in consiglio Comunale, con un’interrogazione presentata dal consigliere Luca Boldetti.

Il rappresentante della lista Orrigoni ha sottolineato come «In primo luogo il telone, tralasciando i gusti che rimangono personali, è un lavoro fatto in maniera approssimativa: era destinato a coprire una facciata, e alla fine la copre solo parzialmente (visto che parte dei teloni sono trasparenti, e lasciano in vista i ponteggi che stanno dietro, ndr) – ha spiegato Boldetti – Ritengo poi totalmente inopportuno un telone che secondo stime che ho personalmente richiesto ad esperti, potrebbe essere stato pagato tra i 30 e i 40mila euro, faccia propaganda elettorale per la maggioranza con un cartellone di dimensioni enormi e, presumibilmente, con soldi pubblici. Tra l’altro, l’indicazione “non distrarti alla guida” in un telo tutto colorato di fianco a una strada ad ampio scorrimento è anche poco felice: la prima cosa che fa un’automobilista, in questo caso, è distrarsi per leggere».

L’interrogazione del consigliere della lista Orrigoni riguarda innanzitutto, e complessivamente, i costi delle strutture poste sulla facciata della ex caserma Garibaldi: «Oltre al costo del telone, che ritengo una spesa inutile, c’è anche la questione dei ponteggi: che presumibilmente avranno un costo di noleggio, e che non si sa per quanto ancora sono destinati a rimanere lì. Ed è proprio questo ciò che chiedo nella mia interrogazione».

