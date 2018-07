Università della birra: lezioni, laboratori e degustazioni per approfondire una passione

Dopo un primo periodo di rodaggio, il progetto dell’Università della birra (http://universitadellabirra.it) entra nel vivo. I corsi proposti da Heineken cominceranno questo autunno e alcuni di questi si terranno in collaborazione con la Liuc Business School dell’Università Cattaneo di Castellanza.

I corsi si svolgeranno nella nuova sede permanente di Milano. Qui gli “alunni” avranno a disposizione aule per lezioni frontali, un laboratorio di tasting, spazi predisposti alla degustazione, una biblioteca consultabile e aree in cui confrontarsi liberamente con i docenti. Il corso è riservato ai partner Heineken, in particolare ai distributori, ai gestori dei locali e agli addetti alla vendita e al servizio.

Gli obiettivi dell’Università della birra sono: la promozione della cultura birraria grazie alla condivisione delle tecniche produttive, la formazione dei professionisti nelle dinamiche della vendita e il potenziamento delle competenze manageriali per gli imprenditori del settore grazie anche alla collaborazione con la Liuc Business School dell’Università Cattaneo di Castellanza.

Oltre ai corsi si terranno anche conferenze e seminari per chi vuole approfondire la propria conoscenza su un prodotto dalla storia millenaria, ma sempre in evoluzione.