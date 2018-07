Vacanze e problemi con voli aerei: cosa fare

Una criticità che purtroppo riguarda molti consumatori e che rischia di trasformare una piacevole vacanze in un incubo: prenotare un viaggio e ritrovarsi ad avere problematiche relative a ritardi del volo, se non proprio cancellazione, negato imbarco ed overbooking.

Tante facce della stessa medaglia che vanno ad abbattersi sul consumatore finale causando, in proporzioni più o meno massicce a seconda della gravità del problema, situazioni di disagio. Cosa fare in questi casi? Quali sono i diritti del passeggero?

Cominciamo dalla fattispecie più critica, ovvero la cancellazione del volo: è possibile ottenere un rimborso per il volo cancellato nei casi in cui un passeggero che abbia regolarmente prenotato si veda negare la partenza nel giorno ed orario previsto per motivi imputabili alla scelta della compagnia aerea di non operare il volo.

Ovviamente ci possono essere molteplici cause che portano a tale fattispecie, quello che conta è che la compagnia aerea in questione deve sempre informare il passeggero sulla cancellazione del volo, con un margine di almeno 2 settimane dalla partenza; in aggiunta a questo è obbligatorio garantire possibilità di prenotare nuovamente su un volo alternativo. In qualunque caso il passeggero può richiedere alla compagnia stessa il rimborso del prezzo del biglietto, cifra alla quale vanno aggiunte una compensazione pecuniaria fino a 600 euro ed un risarcimento danni subìti.

Inoltre va ricordato che il passeggero che si ritrovi vittima di cancellazione di un volo quando già in aeroporto, quindi ne venga a conoscenza poche ora prima della partenza, ha diritto a pasti e bevande per la durata dell’attesa; eventuale sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo porti alla necessità di pernottare; trasferimenti da e per l’aeroporto. La compagnia deve poi garantire al passeggero la scelta tra un nuovo volo o la rinuncia alla partenza, caso quest’ultimo che porta al rimborso totale del prezzo del biglietto.

Soluzioni delle quali spesso l’utente non è neanche a conoscenza e finisce per ritrovarsi da solo in una situazione complicata senza sapere a chi appellarsi. Nelle ultime settimane si stanno registrando tantissimi episodi di questo genere con riferimento soprattutto ad una nota compagnia lowcost che ha cancellato tantissimi voli, decine di migliaia in tutta Europa.

L’utente può sempre sperare di ottenere il giusto rimborso anche facendosi supportare da realtà attive in questo campo, nate con lo scopo di assistere il consumatore. Se si è incorsi in problematiche di questo genere con voli cancellati è possibile ad esempio rivolgersi a Vacanzarovinata.it per ottenere il giusto risarcimento.