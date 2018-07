Vaccinazioni: lombardi quasi in regola, ma manca il personale dedicato

Lombardi attenti e puntuali ma con qualche sacca di “ritardo”. È la fotografia che ha rilasciato l’Istituto Superiore di sanità circa la copertura ottenuta dopo l’entrata in vigore dell’obbligo per 10 sconfiggere malattie.

Questa mattina, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha risposto in aula al Pirellone sull’andamento della campagna su esplicito quesito presentati da Niccolò Carretta di Lombardi Civici Europeisti: « Per conseguire la copertura del 95% delle vaccinazioni che risultano essere “sotto soglia”, “limiti e difficoltà oggettive” riguardano soprattutto la carenza di personale dedicato, che non può essere assunto. Regione Lombardia continua il lavoro di informazione e per intensificare la cultura delle vaccinazioni su quelle famiglie che appaiono più restie oltre a pensare di delegare ai pediatri di base l’inoculazione dei vaccini».

Nella nostra regione la copertura ritenuta adeguata non è stata conta raggiunto per epatite B, morbillo, parotite, e rosolia.

Intanto nulla si sa di ufficiale in merito alla posizione del Governo sulla questione dell’obbligo vaccinale. Dopo le parole del vicepremier Matteo Salvini subito smentite dal Ministro Grillo che ha ribadito l’importanza dell’obbligo ( “i vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria e in discussione a livello politico sono solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione”), potrebbe slittare la data ultima del 10 luglio prevista per la presentazione definitiva dei documenti che attestino la regolarità del calendario vaccinale per l’ammissione alla scuola dell’infanzia e per evitare sanzioni in quella dell’obbligo.