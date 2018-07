Il vaccino antimeningite B costa meno, ma non a Varese

Ribasso di quasi venti euro per ogni dose di vaccino antimeningococco B.

La riduzione è entrata in vigore dal primo luglio scorso ma, a Varese, pare che non se ne siano accorti. Così, almeno, appare dalle informazioni che Ats Insubria e le due aziende ospedaliere erogatrici Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona mantengono oggi, mercoledì 17 luglio, sotto la voce costo, la cifra di 83 euro.

Nelle pagine dei siti internet di altre aziende sanitarie ( dall’Ats di Milano Città Metropolitana piuttosto che nell’ASST Rhodense è già stato aggiornato il costo con la cifra di 64,95 euro.

Svista? Mancato aggiornamento? Abbiamo chiesto delucidazioni all’Ats Insubria e aspettiamo la risposta. Per completezza di informazione, Varese non è da sola in questa situazione: anche all’ospedale di Bergamo, le tariffe sono anche più elevate 85,30 euro