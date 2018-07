In Valcuvia arriva l’hamburger di cinghiale

Griglia accesa, musica, fiumi di birra e ottimo cibo. L’anima dei cacciatori si scalda per l’evento clou della valle a metà fra tradizione e ambiente: la “Sagra del cinghiale” che si terrà a Casalzuigno i prossimi 20, 21, 22 luglio.

Sono tre giorni all’insegna della buona tavola e del divertimento.

Si parte venerdì 20 dove si potranno degustare ottime carni alla griglia, e l’unico ed inimitabile “hamburghr di cinghiale”, il tutto accompagnato da fiumi di ottima birra.

Non mancherà la musica rock in live con gli “Hot Shot” cover band dei mitici Guns N’Roses.

Il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena, in cucina il cinghiale la farà da padrone, ma saranno serviti anche piatti tradizionali e non, classici delle sagre di paese.

La sera sarà accompagnata da un’orchestra che ci farà ballare e divertire con il liscio.

L’iniziativa è organizzata dalla Proloco e dai cacciatori della Valcuvia, in particolare la V Squadra di caccia al cinghiale. Il capo caccia Andrea Sangalli lancia l’appello: «Vi aspettiamo presso l’area feste di Casalzuigno immersa nel verde alle porte della Valcuvia. Vi segnaliamo che in caso di pioggia abbiamo più di 400 posti a sedere al coperto».