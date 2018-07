Valorizzare Cazzago, i progetti in mostra

Cazzago Brabbia viene spesso descritto come il più rappresentativo dei paesi rivieraschi perché vi risiedeva una significativa comunità di pescatori e, ancora oggi, i pochi pescatori attivi sul Lago di Varese, vivono e operano proprio in questo piccolo comune.

Sulla base di una convenzione stipulata tra Amministrazione Comunale di Cazzago Brabbia e Politecnico di Milano, sono stati attivati diversi percorsi di ricerca e di studio che, a partire dal Comune di Cazzago Brabbia, si sono concentrati sul Lago di Varese, con effetti e ricadute potenziali anche sugli altri Comuni rivieraschi.

In particolare è stata sviluppata e una attività progettuale a cura degli studenti del Laboratorio di Progettazione Finale del Politecnico di Milano, III anno, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, e una tesi di Laurea Magistrale.

L’attività progettuale condotta nel Laboratorio – coordinato e diretto dai professori Francesca Albani, Paolo Gasparoli e Fabio Zangheri – è orientata alla riqualificazione del sistema costituito dalla porzione centrale del lungolago, con particolare attenzione al lavatoio storico e alla casa dei pescatori, suoi principali poli.

L’obiettivo perseguito è quello di riqualificare questi luoghi.

La tesi di Laurea Magistrale delle laureande Chiara Parolini e Martina Pizzuti, relatore il professor Paolo Gasparoli, correlatore l’architetto Matteo Scaltritti, ha lo scopo di porre il Comune di Cazzago Brabbia nelle condizioni di sviluppare un’economia locale che faccia maggior affidamento sulle proprie risorse per avviarsi verso uno scenario di valorizzazione del sistema urbano, in alcuni casi sottoutilizzato e in condizioni di precario stato di conservazione.

Gli studi e le proposte progettuali verranno presentati in una mostra degli elaborati prodotti, che verrà inaugurata il giorno 8 luglio 2018 presso il Lavatoio di Cazzago Brabbia, alle ore 11,30. La mostra rimarrà aperta sino al 26 agosto 2018.