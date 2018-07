Valsesia in bicicletta: la rete dei percorsi cresce e si rinnova

La rete degli itinerari ciclo-pedonali della Valesisa si rinnova e offre nuovi servizi a turisti e cittadini. Il progetto di rilancio e completamento dei percorsi nasce da un’iniziativa di Monterosa2000 in collaborazione con l’Unione Montana e con i Comuni della Valle e all’interno di una strategia di sviluppo turistico.

IL PROGETTO

Nel mese di maggio 2018, all’interno della struttura organizzativa della società, si è costituita un’unità dedicata al progetto e facente capo ad una figura esperta del settore. È stato quindi approntato un piano di lavoro con un orizzonte temporale a tre anni che prevede, oltre alla sistemazione ed al presidio dei percorsi esistenti, lo sviluppo di nuovi percorsi nell’area di Mera ed il collegamento con il Biellese attraverso il tracciato della Boscarola che unisce la Valle a Bielmonte. L’intervento si svolge all’interno di un più ampio piano voluto dalla regione e dall’Unione dei Comuni che prevede di collegare 17 Comuni da Valduggia ad Alagna.

I PERCORSI AGIBILI

Ad oggi risultano agibili 2 percorsi sul lato valsesiano evidenziati dalla nuova segnaletica con cartello giallo ed indicati dai numeri 1 e 2 ed il percorso verso Bielmonte indicato dal n.3 ed accessibile dalla carrozzabile che porta da Scopello a Mera.

UNA RETE DI SERVIZI

Il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano sul territorio e nel settore da Borgosesia ad Alagna quali noleggi, guide, punti di assistenza tecnica, ha permesso di creare una rete di servizi che rendono i percorsi presidiati e percorribili in totale sicurezza. Il percorso numero 1. presenta difficoltà molto basse e risulta quindi consigliabile a tutti mentre il percorso n.2 si caratterizza per uno svolgimento prevalentemente in quota con vista sul Monte Rosa.

PERCORSI IN E-BIKE

L’avvento dell’E-Bike (bicicletta elettrica) permette agli utenti con preparazione fisica appena sufficiente di fruire percorsi impegnativi, allargando così la fascia di utenza. Per rispondere alle loro esigenze abbiamo programmato l’installazione di circa dodici punti di ricarica entro i prossimi 12 mesi di cui tre saranno già operative nei primissimi giorni del mese corrente, installati al servizio dei percorsi 1 e 2.

SPECIALE MTB

La collaborazione con il territorio biellese prevede anche un completamento dell’offerta per gli appassionati della discesa MTB, a pochi passi da Borgosesia, a Coggiola dove si trova il Coggiola Enduro Trail (Enduro dei Lupi), un comprensorio che offre percorsi divertenti e con diversi livelli di difficoltà, sempre agibili grazie ad una continua ed attenta manutenzione. Un servizio navetta porta alla partenza dei tracciati. Info: 338-6914129 (Roberto), www.mtb-valsessera.it

NUOVE OPPORTUNITA’ DA SCOPRIRE

«E una grande soddisfazione aver potuto avviare questo progetto che, grazie alla pronta reazione dell’Unione Montana ci ha messo in condizione di realizzare e posizionare in pochissimo tempo la segnaletica, prioritaria per poter garantire la percorribilità insieme ad interventi di manutenzione tempestivi – Queste le parole del responsabile del progetto -. Dobbiamo adesso lavorare sul territorio per far conoscere questa opportunità e rendere i nostri percorsi finalmente godibili dai tanti ciclisti e camminatori che vivono in Valle. Dopo un primo livello di consapevolezza locale, seguirà una comunicazione dedicata ai turisti, certi di poter offrire un prodotto che per paesaggio e livello ed accessibilità è da considerarsi unico. Il collegamento con altri territori oltre a quello Biellese ci permetterà di inserirci in un sistema viario Interregionale di sicuro interesse anche per gli operatori fuori dal nostro paese. A riprova del valore dei nostri tracciati, il percorso Balmuccia-Alagna è stato inserito in questi giorni nel portale PIEMONTE-BIKE prestigioso raccoglitore dei migliori percorsi regionali garantiti dalla stessa Regione Piemonte».

NOLEGGI E ASSISTENZA TECNICA