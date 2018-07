Vandali al Monte Monarco: distrutta l’area pic-nic

Tavoli rotti, panche spezzate e buttate in giro insieme ai loro supporti. E’ questa la scena che si è presentata ad un indunese che è salito al Monte Monarco, la montagna che sovrata Induno Olona, per una passeggiata e che ha scoperto per primo i vandalismi che i soliti ignoti (o meglio idioti) hanno deciso di infliggere all’area pic-nic attrezzata al piccolo belvedere sulla montagna di Induno Olona.

La foto, postata su Facebook, ha suscitato reazioni indignate da parte di molti cittadini.

«Dei vigliacchi, dei poveretti che hanno compiuto un gesto veramente brutto – commenta il sindaco Marco Cavallin – non tanto per il valore materiale di quanto hanno distrutto, ma perché quello era un lavoro fatto dall’Amministrazione e dall’associazione Caimano, quindi dai cittadini di Induno, per dare a tutti la possibilità di godersi con un angolo attrezzato il nostro monte».

Il belvedere tornerà in ordine in tempi brevi: «Non demordiamo, andiamo avanti e andremo a sistemare – continua il sindaco – Avevamo già in programma ulteriori interventi di sistemazione con la Protezione civile e i ragazzi dell’associazione Caimano, vuol dire che prima rimedieremo ai danni fatti da questi quattro imbecilli. Purtroppo dobbiamo spesso fare i conti con persone come queste, che danneggiano ciò che è di tutti e che, come in questo caso, agiscono da vigliacchi, sapendo che lì non li vede nessuno».