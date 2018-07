Vanessa e Francesco, sposi a Besozzo

Vanessa e Francesco si sono sposati anche loro a Villa Repui l’8luglio 2018. E con queste foto partecipano al Concorso matrimoni 2018. QUI trovate tutte le informazioni per inviare le immagini del vostro giorno più bello. Oppure scrivete una mail a comunicazione@varesenews.it allegato almeno 10 foto, scrivendo i vostri nomi e dove vi siete sposati.

Galleria fotografica Vanessa e Francesco 4 di 10

Prosegue fino a settembre la possibilità di partecipare al Concorso Matrimoni 2018. La scadenza per l’invio delle immagini del vostro “giorno più bello”, è fissata per la sera del 30 settembre. In palio per i vincitori un mini-viaggio e buoni spesa del supermercato Tigros.

GUARDA TUTTI I MATRIMONI PUBBLICATI PER IL CONTEST 2018