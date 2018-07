Varese Calcio penalizzato ma la società fa ricorso

Sentenza amara per il Varese Calcio che dalla Procura Generale della Figc si è visto comminare una sanzione relativa alle vertenze del mancato pagamento dei giocatori entro i tempi previsti.

Una questione che riguarda i fatti avvenuti con l’ex proprietario Paolo Basile che però peseranno sul futuro sportivo della squadra perché la sentenza commina una multa da 2500 euro, 4 punti di penalità sul prossimo campionato e la perdita di punti in graduatoria di ripescaggio.

Una notizia che ha fatto correre ai ripari la società che con una nota ha annunciato di aver già intrapreso le contromisure:

“In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 6/TFN – spiega nella nota il Varese Calcio – , pubblicato in data odierna, con il quale il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha comminato le sanzioni a carico di Paolo Basile – all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della società – nonché a carico della società Varese Calcio s.r.l., la nuova proprietà societaria comunica di aver dato tempestivo incarico all’Avvocato Cesare Di Cintio del Foro di Bergamo (tra gli avvocati più noti per le questioni che ruguardano i regolamenti calcistici cit.) al fine di impugnare la decisione avanti alla Corte Federale d’Appello, avendo già corrisposto ai giocatori non pagati quanto di loro spettanza”.