Varese Calcio, versato il bonifico al Comune

Pochi minuti prima della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Manuele Domenicali e del direttore tecnico Marco Ballotta, il Varese Calcio ha comunicato di aver saldato il bonifico a favore del Comune di Varese.

La somma di 30mila Euro richiesta da Palazzo Estense è stata versata, saldando così il debito. La conferma ulteriore è arrivata anche da Claudio Benecchi, l’azionista di riferimento della società biancorossa, che durante la presentazione dell’allenatore Domenicali ha garantito come da oggi i soldi siano nella disponibilità di Palazzo Estense.

Ora quindi la convenzione per lo stadio “Franco Ossola” verrà rinnovata per un anno, così come prospettato dal sindaco Davide Galimberti. anche se da ambo le parti c’è la volontà di ratificare al più presto possibile un accordo più duraturo. Il dialogo comunque prosegue e nella serata di giovedì è stato fissato un nuovo incontro a Palazzo Estense per discutere dei discorsi ancora aperti.