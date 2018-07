Varese – Cantù, sarà derby nel giorno di Natale

Sarà un Natale con derby quello dei tifosi di basket: la controversa decisione della Legabasket di giocare tre partite nella giornata del 25 dicembre (era proprio necessario?) porta con sé il carico pesante: il palasport di Masnago infatti aprirà i battenti per ospitare la partita più sentita, il match tra Varese e Cantù.

Sempre a Natale si giocheranno altre due gare in Serie A: l’altro derby lombardo tra Milano e Brescia (al Forum) e quello emiliano tra Virtus Bologna e Reggio (al PalaDozza). – Nella foto: Tambone al tiro contro Cantù nel match dello scorso campionato

Legabasket, come promesso ha anticipato oggi (martedì 31) due turni del prossimo torneo: oltre a quello natalizio anche quello di apertura del prossimo 7 ottobre. Anche in quel caso la Openjobmetis sarà impegnata in casa alla Enerxenia Arena, contro la Germani Brescia in una riedizione dell’ultimo quarto di finale playoff. Il resto del calendario sarà svelato mercoledì 1 agosto a partire da mezzogiorno.