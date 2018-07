A Varese decolla il business del catering per eventi

Sono ancora quantitativamente poche, ma il trend è in costante aumento: anche la provincia di Varese si sta “convertendo” al business del matrimonio, con sempre più imprese attive in segmenti come il catering per eventi o nella confezione di abiti.

La ricerca della Camera di Commercio

A rivelare questa tendenza è la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che ha fatto luce sul fenomeno del businness del wedding, che sta producendo un volume di affari che arriva in tutta la regione a circa 6 miliardi di euro, ovvero il 40 per cento del fatturato nazionale (che appunto è di circa 15 miliardi di euro) e incrementi generali di 2 punti percentuali all’anno.

Il business del wedding a Varese

Come detto, la provincia di Varese si dimostra particolarmente dinamica nel segmento, con oltre mille imprese che risultano attive nei settori legati alla celebrazione delle nozze, secondo lo studio della Camera di Commercio; per la precisione, la maggioranza delle aziende si dedica a “Confezione di altro abbigliamento esterno” e “Commercio al dettaglio di confezioni per adulti“, ma non mancano esempi di chi è impegnato in segmenti più specifici.

La diffusione delle imprese in provincia

È il caso delle 18 imprese che lavorano nel “commercio al dettaglio di bomboniere“, delle 2 Agenzie matrimoniali d’incontro, della ventina di aziende attive nella organizzazione di feste e cerimonie e delle 21 imprese che sono impegnate nella fornitura di pasti preparati e, nello specifico, nel catering per eventi. I numeri non sono impressionati, ma sono comunque significativi, anche perché la concorrenza in materia è enorme.

Il caso del catering

Soprattutto per il catering si deve ragione su base nazionale, perché ormai si sta diffondendo la ricerca online di professionisti della preparazione di pasti e cene per il ricevimento; grazie a Internet infatti è possibile trovare lo "specialista" adatto alle proprie esigenze e ai propri gusti.

La situazione in Italia

Nel complesso, in Lombardia il settore del wedding cresce a ritmi del 2 per cento all’anno, trainando tutte le attività che operano e collaborano per la realizzazione dell’evento nuziale: parliamo di wedding planner, confezionamento e vendita di abiti da sposa e in generale da cerimonia, e poi distributori di bomboniere e fiori, professionisti di catering e riprese fotografiche, fino ad arrivare alle agenzie di incontri. Se, come detto, nella provincia di Varese le imprese in questo campo sono 1007, in tutta la regione se ne contano 11 mila, che diventano quasi 83 mila a livello nazionale.

La Lombardia ai vertici nazionali

In Italia, però, è la Campania a vantare il primato di regione più “orientata” al matrimonio, con quasi 11.500 imprese specializzate nel segmento, per lo più nelle vendite di abiti su misura e bomboniere; segue appunto la Lombardia, che distanzia nettamente il Lazio, che con ottomila attività completa il podio. La nostra regione è comunque prima assoluta per numero di fotografi, di fiorai e di professionisti del catering, a dimostrazione di un’attenzione specifica (e crescente) per il business delle nozze e delle cerimonie.