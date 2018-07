Il Varese “sperimentale” saluta Masnago. Benecchi: “Giorno importante”

È un Varese giovanissimo e che possiamo definire “sperimentale” quello che poco prima delle 10 di questa mattina – martedì 24 – è partito in pullman da Masnago in direzione della Garfagnana, dove resterà in ritiro (all’Hotel California di Corfino, comune di Villa Comandina) fino al prossimo 4 agosto.

Come evidenziato ieri (QUI), la squadra a disposizione di mister Manuele Domenicali è composta per la maggior parte da giovanissimi (ben 10 provenienti dalla juniores) e di uomini in prova. Pochissimi i punti fermi, anche perché gli stessi Simonetto e Lercara – i due “veterani” di 22 anni – non sono comunque sotto contratto con la rinascente società biancorossa. Poco male, però: che il Varese fosse al via non era scontato per nulla, visti i debiti accumulati dalle precedenti gestioni, e l’attuale incertezza sulla categoria da affrontare non permette ancora di definire molti ingaggi. Al “Franco Ossola” erano presenti 18 dei 28 convocati: gli altri raggiungeranno direttamente Corfino senza passare per Varese, così come il direttore tecnico Marco Ballotta.

La squadra scenderà per la prima volta in campo per una partita domenica 29 (possibile un match in famiglia tra i giocatori a disposizione) per poi replicare sabato 4 contro una formazione locale ancora da definire, prima di ripartire alla volta della Città Giardino. Probabilmente per allora ci saranno alcune novità nell’organico e i primi punti fermi in via definitiva per il nuovo campionato.

BENECCHI: “MOMENTO IMPORTANTE”

A rappresentare la società al “Franco Ossola” sono arrivati sia il proprietario ufficiale, Claudio Benecchi, sia l’uomo che ha lavorato al salvataggio, Fabrizio Berni. «Quello di oggi è un passaggio importante per il Varese – ha spiegato Benecchi – perché la squadra inizia a lavorare. Resta l’incertezza sulla categoria, ma per quanto mi riguarda ogni giorno che passa ci avvicina di più al ripescaggio (a nostro parere un’opzione ancora molto difficile ndr). Nei giorni a venire sistemeremo l’asset societario e a inizio settimana prossima dovremmo definire una volta per tutte il passaggio delle quote a una società». Benecchi evita di dare nomi e numeri precisi («più di 4, meno di 10»), ma i soci del Varese dovrebbero essere 6 o 7.

Il presidente in pectore sottolinea l’importanza dei lavori in corso a Masnago dove «ogni giorno sono impegnate diverse figure per proseguire nelle operazioni» mentre anche a Varesello sono previsti interventi. «Abbiamo scartato l’idea di un ritiro con allenamenti alle Bustecche proprio per questo motivo». Nei giorni a venire, inoltre, dovrebbe essere messa a punto la campagna abbonamenti.

DOMENICALI: “IL MOMENTO DELLE VALUTAZIONI”.

Benecchi e Domenicali

Manuele Domenicali sarà ora chiamato a guidare un gruppone di 28 giocatori, qualcuno dei quali già visto nei recenti “provini” a Masnago, ma con molte incognite. «Cominciare con una rosa ben definita aiuterebbe, ma in questo momento non è possibile. Quindi lavoreremo in maniera diversa, partendo da un cantiere aperto, caratteristica che però è ormai comune a tante squadre. I ragazzi hanno davanti a sé 13-14 giorni di lavoro nel quale dovranno provare a convincerci. Io e lo staff dovremo essere bravi a valutare i giocatori, anche in relazione al campionato che dovrà affrontare il Varese. Chiaro che la rosa dovrà essere integrata, magari con figure esperte del torneo in cui giocheremo, ma se troveremo giovani pronti e magari “fatti in casa” ne saremo più che felici».

SIMONETTO, VETERANO A 22 ANNI

A nome della squadra è stato chiamato a parlare Matteo Simonetto, difensore centrale cresciuto nel vivaio e entrato da un paio di stagioni a pieno titolo in prima squadra. Lui e il coetaneo (1996) Lercara sono senza dubbio le figure più note del Varese che lavorerà in Toscana. «Fa un po’ strano essere considerato il veterano a 22 anni ma la cosa non mi spaventa, non la vedo come una responsabilità ma come un piacere. Conosco molti dei ragazzi della juniores e li ritengo elementi validi e seri: con loro inizieremo a costruire il gruppo, l’obiettivo principale di questo ritiro». Per la verità, lo stesso Simonetto non è legato da un contratto con il Varese. «Non ancora, ma adesso iniziamo a lavorare. Per parlare con la società c’è tempo, anche se qualche offerta da parte di altre squadre è arrivata nel corso dell’estate al mio procuratore».