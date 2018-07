Varese, Varesina e Busto 81 hanno chiesto il ripescaggio in Serie D

Ci sono anche tre nostre squadre nella lista divulgata oggi dalla Lega Nazionale di Serie D delle società che hanno presentato richiesta di ripescaggio.

Il Varese, come anticipato anche ieri in conferenza da Claudio Benecchi, la Varesina, come confermato anche dalla dirigenza rossoblu, e il Busto 81, che cerca il salto di categoria avendo raggiunto il secondo turno dei playoff nazionali di Eccellenza.

Questo il comunicato:

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ripescaggio per le società non aventi diritto, il Dipartimento Interregionale rende noto che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2018/2019 i seguenti club (in ordine alfabetico): Alto Tavoliere San Severo, Anzio, Castelvetro, Correggese, Fabriano Cerreto, Grumellese, Jesina, Lumezzane, Montebelluna, Nuorese, Rignanese, Varese e Varesina (Serie D); Agropoli, Busto, Cannara, Città S. Agata, Classe e Villafranca (Eccellenza).

Ogni richiesta, con la documentazione allegata, sarà esaminata dalla Co.Vi.So.D, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n.158 del 4 giugno 2018, che ne comunicherà l’esito.