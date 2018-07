Il varesino Vincenzo Pacillo eletto direttore di giurisprudenza a Modena

Un varesino all guida del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore ( Università di Modena e Reggio Emilia). Si tratta del professor Vincenzo Pacillo, nato a Roma, ma trasferitosi a Varese dove ha conseguito il diploma al liceo Cairoli.

A Modena da tredici anni ( anche se sono frequenti le sue visite in città), il docente di Diritto Ecclesiastico e Canonico, è stato eletto all’unanimità con 43 voti su 44, ed entrerà in carica il 1° novembre 2018.

«Sono profondamente onorato di questo attestato di stima – ha scritto il docente sul suo profilo FB – Sono convinto che l’azione del Direttore debba essere di forte garanzia dei diritti degli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento, sia per ciò che riguarda l’effettiva fruizione di un’attività didattica di alta qualità, sia per quanto riguarda l’impegno a predisporre adeguati strumenti di dialogo concreto col mondo del lavoro e delle professioni. Pierre Teilhard de Chardin ha scritto: “Il pericolo maggiore che possa temere l’umanità non è una catastrofe che venga dal di fuori, non è né la fame né la peste; è invece quella malattia spirituale, il più terribile perché il più direttamente umano dei flagelli, che è la perdita del gusto di vivere”. Spero tanto, con tutto il cuore, che questa mia avventura da Direttore possa essere letta nello spettro di quello che è il suo più vero e profondo obbiettivo: rendere il nostro Dipartimento un luogo che faccia recuperare a tutti noi il gusto del quotidiano e l’attrattività del reale».