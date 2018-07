Servizio idrico, bilancio e lavori in via Matteotti: se ne parla in Consiglio

Si riunisce domani sera – martedì 31 luglio – alle 21 a Villa Aliverti, il Consiglio comunale di Vedano Olona. Si parlerà di diversi temi interessanti.

Il sindaco aprirà la seduta con comunicazioni e aggiornamenti sul servizio idrico integrato; sulla tariffa unica puntuale di bacino di Coinger; e sul progetto di riqualificazione del Centro sportivo “Mario Porta” . Aggiornamenti.

Si parlerà poi di bilancio e del Documento unico di programmazione per il triennio 2019/2021, ma anche dei lavori di via Matteotti, con una proposta a favore dei commercianti della zona contenuta in una mozione.