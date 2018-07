Vellone, il torrente “carsico” che attraversa Varese in incognito

Si parla del torrente Vellone in pochissimi casi: di solito, è perchè ha fatto dei danni, specie a causa del maltempo. Ma il Vellone è innanzitutto un corso d’acqua che ha fatto la storia di Varese, e passa sotto i nostri piedi quotidianamente: per questo abbiamo ricostruito per voi il suo percorso.

Il Vellone nasce nel Parco del Campo dei fiori, all’altezza del monte Pizzelle, che fa parte del massiccio del Campo dei Fiori, tra il Sacro Monte e il campo dei Fiori stesso. Dalla valle del Vellone si snodano i due tracciati delle funicolari di Varese, quella del Campo dei Fiori e quella – attualmente funzionante – del sacro Monte.

Il Vellone, con il suo andamento carsico, bagna innanzitutto Velate (con sentieri boschivi che gli passano accanto) e Avigno: da Masnago in poi, invece scorre sotto il livello stradale, percorrendo pressoché tutto il centro di Varese secondo un percorso che segue via Veratti, piazza Monte Grappa, via Magatti, via Morosini, piazzale Kennedy e poi via Monte Santo.

Il torrente poi ritorna all’aperto in zona Belforte, più o meno all’altezza del ex Macello. Dopodichè prosegue nella vallata a fianco del cimitero di Belforte, verso la Valle dell’Olona: lì confluisce nel fiume omonimo all’altezza della rotonda che porta al confine svizzero e a Malnate.