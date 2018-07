Venerdì sera inaugura la nuova sede di Forza Italia

Venerdì 27 luglio alle ore 19 si terrà l’inaugurazione della nuova sede cittadina di Forza Italia a Busto Arsizio, in via Andrea Costa 32. L’evento, organizzato dal coordinamento cittadino guidato da Carmine Gorrasi in collaborazione con il coordinamento provinciale guidato dall’europarlamentare e vicepresidente del Gruppo PPE Lara Comi, vedrà la partecipazione del coordinatore regionale e capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Mariastella Gelmini, della deputata eletta per il centrodestra nel collegio uninominale di Varese Giusy Versace, dell’assessore regionale alla sanità Giulio Gallera e del consigliere regionale, presidente della commissione infrastrutture, Angelo Palumbo.

Ma insieme agli assessori, ai consiglieri comunali e agli iscritti del partito a Busto Arsizio, sono attesi anche tanti altri ospiti importanti, come i deputati Diego Sozzani e Alessandro Cattaneo, il sottosegretario della giunta regionale Fabio Altitonante, il capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia Gianluca Comazzi e il già capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Milano Pietro Tatarella.

Nell’occasione, la coordinatrice provinciale Lara Comi, che oggi (giovedì) è a Roma per partecipare all’assemblea degli eletti convocata dal presidente Silvio Berlusconi, comunicherà a tutti gli iscritti e simpatizzanti il nuovo assetto provinciale del partito, che ha visto il rinnovo delle cariche, in linea con quanto accaduto nelle scorse settimane a livello nazionale con le nomine di Antonio Tajani vicepresidente del partito e di Adriano Galliani coordinatore nazionale dei Dipartimenti.

«L’inaugurazione di una nuova sede per un partito è sempre un segnale di vitalità, oltre che della volontà di radicarsi ancora di più sul territorio – sottolinea Lara Comi – per Forza Italia lo è a maggior ragione in questa fase di rinnovamento che sta attraversando il partito a tutti i livelli. Un riassetto che è finalizzato essenzialmente a mettere a fuoco le priorità della nostra azione politica all’indomani della tornata elettorale di marzo e della particolare situazione che si è venuta a creare con il governo Lega-M5S, ma anche ad aprire le porte del partito a energie giovani e civiche che abbiano voglia di impegnarsi per ridare forza e slancio ad una prospettiva politica liberale e riformatrice, quanto mai necessaria nell’attuale quadro politico».