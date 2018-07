Venerdì ultimo giorno per iscriversi al test d’ingresso a Medicina

Ultimi giorni per iscriversi ai test d’ingresso a Medicina. Il 27 luglio, infatti, scadrà il termine per perfezionare la domanda di iscrizione ai test di ingresso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesti Dentaria. Per questi corsi, con graduatoria unica nazionale, gli studenti devono prima iscriversi sul sito www.universitaly.it, poi sul sito dell’Università (www.uninsubria.it – Servizi Web Segreterie Studenti). La prova è fissata, a livello nazionale, per il giorno martedì 4 settembre, i posti a disposizione sono rispettivamente: 169 (Medicina e Chirurgia) e 20 (Odontoiatria e Protesi Dentaria) oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

Sono aperti anche i termini per iscriversi anche si Corsi di Laurea Triennali per le Professioni Sanitarie. La domanda di iscrizione alla prova di ammissione va presentata online collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria entro le ore 12 del 21 agosto 2018. La prova è fissata, a livello nazionale, per il giorno 12 settembre 2018 e i posti a disposizione in totale sono: 329 oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero. Il Corso di laurea triennale in Infermieristica mette a disposizione 149 posti: 75 posti per la sede di Varese, 74 posti per la sede di Como. I posti disponibili per gli altri corsi, che hanno tutti sede a Varese, sono: Corso di laurea triennale in Ostetricia, 18 posti; Corso di laurea triennale in Fisioterapia, 39 posti; Corso di laurea triennale in Educazione Professionale, 60 posti; Corso di laurea triennale in Igiene Dentale, 19 posti; Corso di laurea triennale in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 14 posti; Corso di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico, 15 posti; Corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, 15 posti.

Per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie la domanda va presentata entro le ore 12 del 21 agosto 2018. Le prove sono fissate per venerdì 7 settembre e i posti disponibili sono 120 oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

Per tutti gli studenti che si cimenteranno con i test di ammissione ai corsi di area medico-sanitaria, l’Università propone dal 27 al 31 agosto, nella sede di Varese, gli incontri pre-test: una settimana di confronto e ripasso a cui possono partecipare gratuitamente tutti gli studenti che hanno effettuato l’iscrizione al test per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria o per i corsi triennali delle Professioni Sanitarie presso l’Università dell’Insubria. Le iscrizioni sono da effettuare online (www.uninsubria.it/precorso_med) e saranno chiuse ad esaurimento dei 350 posti disponibili.

Sono aperte anche le procedure online per la domanda di immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso programmato ad esaurimento posti: in questo caso gli studenti non dovranno sostenere un test selettivo e le domande saranno accolte in ordine cronologiche di presentazione. La prima fase di iscrizioni si chiuderà il 10 agosto 2018 alle ore 12.00 (naturalmente la procedura sarà chiusa prima se raggiunto il numero massimo di studenti ammissibili). È importante che anche il pagamento della tassa di iscrizione sia perfezionato, per gli studenti ammessi, entro la scadenza del 10 agosto: il pagamento vale come conferma di immatricolazione. In caso di posti ancora disponibili le iscrizioni si riapriranno dal 27 agosto 2018 ore 9.30 al 14 settembre 2018 ore 12.00 e qualora alla data del 26 ottobre 2018 (termine ultimo per la presentazione della domanda di riassegnazione) risultassero ancora posti disponibili nel contingente riservato ai cittadini comunitari residenti all’estero, gli stessi saranno resi disponibili per l’immatricolazione dei cittadini italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia.

Questi i posti disponibili (comprensivi del contingente riservato agli studenti non comunitari residenti all’estero):

– Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale (Como): 250

– Scienze biologiche (Varese): 250

– Biotecnologie (Varese): 130

– Chimica e Chimica Industriale (Como): 157.

Il corso di laurea in Chimica e Chimica Industriale è da quest’anno a numero programmato, scelta motivata dal boom di immatricolazioni dell’anno accademico 2017/18 e dalla necessità di garantire a tutti gli iscritti una ottimale frequenza delle attività di laboratorio.

Per tutti i corsi ad accesso programmato si raccomanda la lettura attenta del Bando di ammissione che riporta in dettaglio scadenze e modalità di iscrizione. I Bandi sono raccolti alla pagina

https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato .

Nelle sedi dell’Ateneo sono attivi gli “Infopoint” dove le future matricole potranno confrontarsi con gli studenti dell’Università, ottenendo informazioni sui corsi di laurea e sui servizi dell’ Ateneo.

La pagina del sito di Ateneo “Immatricolazioni 2018/19” (in evidenza accedendo con il profilo Futuro Studente) riporta sedi e orari degli Info Point e raccoglie informazioni e link utili alle future matricole: per avere una panoramica completa su tempi e procedure di immatricolazione, prove di verifica delle conoscenze, incontri pre-test, precorsi e su servizi e opportunità per gli studenti basta scaricare il Vademecum Immatricolazioni.

Per informazioni generali sull’offerta formativa dell’Ateneo, per un aiuto nella scelta e informazioni su immatricolazioni o iscrizione ai test d’ammissione, è sempre possibile rivolgersi al personale dell’Ufficio Orientamento e placement, a disposizione nelle sedi di Varese, via Ravasi 2, e Como, via Valleggio 11 (per fissare un appuntamento per un colloquio di orientamento utilizzare il servizio INFOSTUDENTI –https://infostudente.uninsubria.it/).

Per tutte le informazioni consultare: www.uninsubria.it.