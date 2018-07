Per i vent’anni dell’Insubria, in regalo due nuovi corsi di laurea

Una mattina all’insegna dei ricordi, un pomeriggio di conoscenza, la serata per divertirsi in allegria. Tre volti di una stessa festa, quella organizzata dal “cerimoniale” dell’Università dell’Insubria per i suoi vent’anni. A dirigere il programma le due docenti incaricate dal rettore Alberto Coen Porisini: Marina Protasoni e Michela Prest.

(nella foto in primo piano il rettore Coen Porisini al basso)

A Como è andata in scena la storia, fatta di reperti, ricordi, testimonianze, rivelazioni e tanta emozione. Poi, a Varese, la popolazione ha accolto l’invito a venire a scoprire cosa si fa nei palazzi della cultura: i laboratori di via Dunant e di via Monte Generoso. Intanto, nell’area sportiva del Palazzetto, i ragazzi si sfidavano a beach volley.

La pioggia, caduta abbondante a metà pomeriggio, non ha guastato un programma che è proseguito alle venti con l’arrivo dei “Truzzi Volanti”, i ginnasti acrobati che tanto sono legati all’Insubria come studenti, ex studenti o, addirittura, professori.

Prima di dare il via alle danze, che si sono protratte sin dopo la mezzanotte, il Rettore ha rivolto un saluto, al suo fianco il Sindaco Davide Galimberti.

«Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata – ha detto Porisini – alle docenti Prest e Protasoni. L’augurio è che l’ateneo possa continuare a prosperare come ha fatto in questi primi venti anni. Abbiamo oltre 11.000 iscritti, uno splendido campus, un rapporto intenso con i territori. Presto avvieremo anche due nuovi corsi di laurea di cui ci è appena giunta notizia del decreto firmato dal Ministro Bussetti: uno in storia e un corso magistrale in ingegneria. Sono orgoglioso di essere a capo di questa università»

« Auguri a tutti coloro che hanno lavorato per far crescere questa realtà che proprio qui a Varese ha il suo cuore – ha dichiarato Galimberti – È un’istituzione importante per la città. In questi due decenni il territorio è cambiato e ciò è avvenuto anche grazie alla presenza dell’Insubria che ha portato una ventata di innovazione, costruendo opportunità in un settore strategico quale è quello della formazione. In un mondo sempre più competitivo avere un alleato di questo genere porta vantaggi a tutto il sistema economico e sociale».

Le foto di rito vicino ai gonfaloni della città e dell’ateneo immortalano solo il presente: non c’è il rettore del passato Renzo Dionigi e non c’è quello futuro Angelo Tagliabue.

Alle loro spalle inizia la musica: la notte è dedicata alle danze. Sul palco, con il basso, sale anche il rettore. Il cerimoniale accademico ritorna nelle aule.