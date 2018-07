Vernice all’ingresso dell’istituto Prealpi

Tornano i vandalismi ai danni delle scuole superiori saronnesi: nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno si è divertito a tirare secchiate di vernice contro l’istituto Prealpi di via San Francesco.

I danni sono limitati alla scala dell’ingresso principale, quello accanto all’oratorio, e al marciapiede e la tettoia di quello secondario situato vicino al bar. Nessuno si è accorto del blitz, almeno secondo quanto emerso, ma i carabinieri sono all’opera per cercare di risalire agli autori del blitz. Non a caso venerdì mattina i responsabili dell’istituto scolastico si sono presentati alla caserma di via Manzoni ed hanno sporto denuncia contro ignoti. Nelle prossime ore il vandalismo sarà cancellato con un intervento di pulizia ad hoc.

Non è la prima volta che al termine dell’anno scolastico le scuole saronnesi vengono prese di mira dai vandali.