Via alla festa di Sant’anna con musica, stand gastronomico e il palo della cuccagna

La Festa di Sant’Anna torna come ogni anno: l’appuntamento è fissato dal 26 al 29 luglio al Parchetto di Boffalora in Via Dante Alighieri a Varano Borghi.

Il programma delle serate:

Giovedì 26 luglio dalle ore 19 apertura stand gastronomico e dalle 20.00 Ballo liscio con Morgana e Pablo

Venerdì 27 luglio dalle ore 19 apertura stand gastronomico, musica ed intrattenimento con DJ FO & Mugno e Compagnia Divertirsi x Divertire.

Alle 21.00 GRANDE SPETTACOLO di MAGIA con Walter Maffei.. Per tutta la sera truccabimbi e gonfiabili per i più piccoli.

Sabato 28 luglio dalle ore 19 apertura stand gastronomico e musica dal vivo con Alessio Ivan, Good Vibe e le Armoniche Distorte.

Domenica 29 luglio dalle ore 12 apertura stand gastronomico per pranzo e alle 19.00 apertura stand gastronomico per cena. Ore 21.00 Musica dal vivo con “Calo” e grande ASSALTO AL PALO DELLA CUCCAGNA con Gli Acrobati della Cuccagna Fonti Prealpi Almè Bergamo

La gara della cuccagna è riservata solo a squadre amatoriali che devono essere composte da 5 partecipanti; l’importo dell’iscrizione è di euro 5 a persona. Per l’iscrizione delle vostre squadre potete contattarci ai numeri: 348-571083 e 333-6808714, via mail comit.s.anna@gmail.com o sulla pagina Facebook @comitatosantannaboffalora.