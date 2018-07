Via de Cristoforis, tempesta sulle nuove strisce blu

Per il comune – e per la mappa “Varese si Muove” – sono in ritardo di quasi un anno. Per i residenti, sono un fulmine a ciel sereno: le nuove strisce blu, verniciate di fresco in via de Cristoforis, hanno scatenato un temporale estivo nella via che sta tra Biumo inferiore e la zona del tribunale, proprio di fianco a via Dandolo.

Secondo i residenti realizzate senza avvisare (“E con il carro attrezzi che portava via le auto”) secondo il comune frutto di una lunga trattativa con gli amministratori dei condomini (che, se cosi fosse, non devono avere sufficientemente parlato con i proprietari, considerate le lettere arrivate alla redazione), le strisce blu nella via sono di quelle “area blu”, che costano 1,50 euro all’ora al mattino e 1,00 al pomeriggio, come avviene nella perpendicolare via dandolo e nella parallela, verso il tribunale, via Sabotino.

LA LETTERA DI UN RESIDENTE