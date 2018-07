In via Gasparotto c’è una foresta amazzonica

La domanda a Domenico Esposito, consigliere comunale di Forza Italia, è sorta spontanea: svincolo autostradale o foresta amazzonica? Una domanda tutt’altro che banale perché, come testimoniano gli scatti del consigliere azzurro, il terrapieno di via Gasparotto nel tratto che va dal ponte di Loreto, dove c’è la chiesetta, fino allo svincolo autostradale, è piuttosto malmesso dal punto di vista della manutenzione del verde.

«Ho chiamato subito l’Anas di Milano – spiega Esposito – per chiedere di intervenire perché siamo ormai a metà luglio e in quel tratto non è stata ancora fatto il taglio delle piante. Non dimentichiamo che da lì passano tante automobili e potenzialmente quelle piante costituiscono un pericolo».

Da Milano hanno fatto sapere che interverranno al più presto.

«Credo che il senso civico – conclude il consigliere comunale di Forza Italia – debba essere la leva ispiratrice delle nostre azioni, dentro e fuori il consiglio comunale».