Viaggiare in traghetto con il tuo amico a quattro zampe

Non rinunciare alla tua vacanza estiva, scopri come è facile viaggiare in traghetto col tuo amico a quattro zampe, e vivere il tuo viaggio spensierato e in compagnia!

Poche e semplici regole prima di partire per il tuo viaggio in nave, segui i consigli e le direttive europee per far viaggiare il tuo amico fido.

Prima di imbarcarti su un traghetto con il tuo amico a quattro zampe ricorda che dovrai:

essere in possesso del passaporto europeo , rilasciato dalle asl, che attesta le vaccinazioni a cui il cucciolo è stato sottoposto, il numero di microchip e la sua foto.

sottoporre il tuo amico a quattro zampe a delle analisi del sangue , che possano comprovare trattamenti anti zecche e tenia.

essere in possesso del libretto delle vaccinazioni, che contiene anche i dati anagrafici del tuo animale e che attesta l'avvenuta antirabbica non prima di 21 giorni dalla data della partenza.

Le compagnie di navigazione offrono varie e differenti soluzioni per far viaggiare a bordo il tuo animale domestico.

Esistono compagnie con cabine dedicate, questo significa che puoi scegliere di viaggiare in cabine con servizi e portare il tuo cane o gatto all’interno.

Altre soluzioni di viaggio sono dei box/cucce dedicati ad accogliere il tuo amico a quattro zampe per la durata della traversata.

Entrambe le soluzioni sono prenotabili anticipatamente ed hanno un costo aggiuntivo che varia dalle 20 euro per il box fino a 50 euro per la cabina pet.

Se la traversata è diurna, oppure se hai il piacere di viaggiare in nave senza una sistemazione in cabina, il tuo amico fido resta con te sempre negli spazi aperti della nave ed il suo passaggio nave è gratuito!

Consigli e comportamento da avere a bordo durante la traversata:

non far mancare mai una ciotola d’acqua al tuo “amico” e farlo viaggiare a stomaco vuoto;

paletta e sacchetti igienici per raccogliere i bisogni sempre a portata di mano!

guinzaglio sempre attaccato, anche per non rischiare di perdervi di vista

e a tal proposito porta con te sempre una foto del tuo amico a quattro zampe potrebbe esserti utile!

