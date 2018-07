Viale Borri, parte la riqualificazione dell’ex Minonzio: diventerà commerciale

La notizia è arrivata alcuni mesi fa. Ora, dopo un lungo iter burocratico, sono partiti i cantieri per la riqualificazione di una centenaria area industriale della periferia di Varese: quella che ha visto la nascita della storica ditta Minonzio.

Un fabbricato ora dismesso in viale Borri al 196, ma che ha dato i natali a una delle società tra le più note a Varese, poi spostata a Lozza. Un fabbricato più grande di quel che dà a vedere a prima vista: oltre 2500 metri quadrati, che nella riqualificazione cambieranno di molto il loro aspetto.

UN CENTRO COMMERCIALE CON DUE MARCHI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE NON ALIMENTARE

La Tesim spa, proprietaria dell’immobile acquisito ad un’asta pubblica un paio di anni fa, procederà infatti alla totale ristrutturazione dell’edificio e la sua trasformazione d’uso in un’area commerciale: il progetto prevede la realizzazione di due importanti strutture commerciali e il relativo l’insediamento di operatori di prestigio della grande distribuzione non alimentare.

«E’ un intervento virtuoso – spiega Roberto Ballerini, titolare della Tesim, specializzata nelle riqualificazioni immobiliari di aree ed edifici dismessi – E’ virtuoso perché riduce il consumo di suolo, trasforma un vecchio rudere in un moderno edifico ad alto risparmio energetico, superiore a quello della maggior parte degli edifici residenziali in cui viviamo, inoltre verranno realizzati quasi 40 posti auto e oltre 25 kW di impianti fotovoltaici».

Per avere l’ampio parcheggio, che nel nuovo progetto sarà davanti al palazzo, verrà diminuita la cubatura effettiva dell’attuale fabbricato, che alla fine della ristrutturazione diventerà inferiore ai 2000 metri quadri. Alla fine, secondo Ballerini, l’intervento «Non solo riqualificherà l’intera zona a ridosso del quartier generale della Bticino, rivitalizzando l’intera direttrice posta all’ingresso della città, ma consentirà di insediare a Varese operatori commerciali di rilevanza nazionale che qui apriranno i loro punti vendita, dando lavoro direttamente e indirettamente a decine di persone».

I lavori di demolizione sono già iniziati, mentre i lavori di ristrutturazione dovrebbero concludersi entro l’anno.

A BREVE ANCHE IL NUOVO LOOK DELLA SCUOLA GARIBALDI

Come i lettori ricorderanno, il titolo edilizio è passato attraverso l’impegno dell’acquirente a riqualificare la scuola Garibaldi di Via Mercantini. Una notizia confermata: «A breve sarà rifatto il look grazie ad un importante intervento di totale rifacimento della facciate – spiega la nota dell’azienda – La procedura pubblica è già stata pubblicata sul sito del Comune che ne curerà gli aspetti operativi, per conto della Tesim S.p.A, che è, appunto, il committente».