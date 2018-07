Viale della Gloria, dai lavori della rotonda riemerge il vecchio pavé

Dagli scavi per la nuova rotonda sul Viale della Gloria è arrivata una scoperta archeologica del passato della città. L’asfalto che è stato rimosso dal centro del viale, proprio dove sorgerà la rotatoria, ha infatti fatto riemergere il pavé che un tempo ricopriva tutta l’arteria.

La foto è stata scattata da Michele della Valle e postata sul gruppo Sei di Busto Arsizio Se, dove sono riaffiorati i ricordi di tanti bustocchi. I sanpietrini in questione sono stati posati negli anni 30 e poi ricoperti di asfalto, ma non sono gli unici in tutta la città. La pavimentazione storica, ad esempio, ricopre ancora tutta via Mameli fino alla stazione FS.

Il passato è riaffiorato comunque solo per poco tempo: nel giro di 24 ore i sanpietrini sono già spariti. Il cantiere infatti procede speditamente e non c’è spazio per i ricordi.