Vicina e “frizzante”, il segreto dell’estate vigezzina

È una delle mete più amate dai turisti – una seconda casa per molti Varesotti – per le sue caratteristiche naturali e paesaggistiche, per gli eventi e le possibilità che offre in qualsiasi periodo dell’anno e, non da poco, anche per la sua posizione facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi (come raggiungerla). Stiamo parlando della Valle Vigezzo, destinazione poco lontana da Varese e Milano, che permette anche solo per il tempo di una toccata e fuga, di sentirsi in vacanza tra esperienze alla portata di tutti ed atmosfere di montagna.

Ed effettivamente, le opportunità a disposizione dei turisti non mancano: dai sentieri, ideali per passeggiate, trekking, equitazione e bicicletta alle possibilità di praticare sport di ogni genere, dai piccoli e grandi musei agli itinerari devozionali, dalle occasioni culturali legate alla tradizione agli eventi di richiamo internazionale.

Il principale appuntamento dell’estate si tiene ad agosto: è il Raduno internazionale dello spazzacamino, una manifestazione molto originale, ricca di storia, tradizione ed entusiasmo che richiama centinaia di spazzacamini da tutto il mondo e migliaia di visitatori a Santa Maria Maggiore e nei comuni della valle. L’edizione 2018 si terrà da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre e anche quest’anno si preannuncia un’occasione da non perdere.

Oltre al raduno, tra gli altri eventi segnaliamo: